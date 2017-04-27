Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmutbey Mahallesi Ordu Caddesindeki inşaata izolasyonda kullanılacak köpük malzemesi getiren kamyonda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında kamyonun yakıt deposunda patlama meydana geldi. Patlamada, Başakşehir İtfaiyesi Grup Amiri Ersin Gezer, yüzünden ağır yaralandı. Yaralı amir, arkadaşlarınca itfaiye aracıyla Bağcılar'daki bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu kamyon kullanılamaz hale gelirken, bir itfaiye aracında da hasar oluştu. Yangının, izolasyon malzemesinin yanıp yanmadığının denenmesi sırasında çıktığı ileri sürüldü.