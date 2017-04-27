Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Kosova'daki süt üreticilerine süt sağma makineleri ve süt taşıma bidonları dağıtıldı.

Süt üretimine katkı amacıyla gerçekleştirilen "Priştine Belediyesi Süt Üreticilerine Makine ve Malzeme Desteği Sağlanması Projesi" kapsamında, başkent Priştine'ye bağlı köylerdeki üçten fazla ineği bulunan 70 süt üreticisine birer süt sağma makinesi ve 210 süt taşıma bidonu desteği sağlandı.

Yardımların dağıtımı dolayısıyla Grashtica köyünde yapılan törende konuşan Priştine Belediye Başkanı Shpend Ahmeti, projenin kalkınmaya önemli katkı sağladığına işaret ederek, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İşsizliğin azaltılması için istikrarlı bir ekonomiye ihtiyaç duyduklarını kaydeden Ahmeti, Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ederek, "Gelecekte de benzer işbirliği projelerini hayata geçirerek işbirliği ve dostluğumuzu pekiştirmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Törene katılan Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç da TİKA'nın Kosova ekonomisine ve vatandaşlarına katkı sağlayacak bir projeyi daha hayata geçirdiğini vurgulayarak, "Bunu Türkiye'nin, Türk halkının ve bizlerin size, Kosovalı dostlarımıza sevgimizin, dostluğumuzun ve kardeşliğimizin bir tezahürü olarak kabul edin." diye konuştu.

Kılıç, Kosova'da TİKA ile eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa, restorasyon faaliyetlerinden kadın girişimciliğinin desteklenmesine kadar pek çok alanda 600'den fazla proje hayata geçirdiklerinin altını çizerek, "TİKA, gerçekleştirdiği projelerle halklarla ve dost ülkelerle dostluk köprülerimizi daha da güçlendiriyor." şeklinde konuştu.

Destekten yararlanan Ballaban köyü sakinlerinden Zoja Halimi-Haliti ise TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür ederek, "Tarım, gelişmiş bir ekonominin en önemli unsurudur. Bu yardımların gelecekte de süreceğine inanıyorum." dedi.