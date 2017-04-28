Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz Polisi ekipleri, dün 21.00 sıralarında yaptıkları aramada, köprüden atlayan şahsı bulamadılar. Sahilde yürüyüş yapanlar, Sabah saatlerinde su üzerindeki cesedi gördü. Olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Tekneye alınan ceset, saat 10.30 sıralarında kıyıya çıkartıldı. Yapılan incelemede, bulunan cesedin dün akşam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan Ordu-Ünye nüfusuna kayıtlı Fikret Güneş olduğunu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı araştırmadan sonra, ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.