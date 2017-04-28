Çine İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Gökyaka Mahallesi'nde S.A.'nın evinin bahçesinde bulunan sera içerisinde hintkeneviri yetiştirdiğini öğrendi. S.A.'nın evinde ve bahçesindeki serada yapılan aramada, sebze kasalarına ve boya kutularına ekili vaziyette 472 kök hintkeneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A., jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Serada 472 kök Hintkeneviri ele geçirildi
28.04.2017 - 12:55 | Son Güncelleme: 28.04.2017 - 12:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Çine İlçesi'ndeki bir evin bahçesindeki serada, 472 kök hintkeneviri ele geçirildi.
Etiketler : Aydın,haberler,uyuşturucu,
468596 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/468596.aspx
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