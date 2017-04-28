Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Gökyaka Mahallesi'nde S.A.'nın evinin bahçesinde bulunan sera içerisinde hintkeneviri yetiştirdiğini öğrendi. S.A.'nın evinde ve bahçesindeki serada yapılan aramada, sebze kasalarına ve boya kutularına ekili vaziyette 472 kök hintkeneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A., jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.