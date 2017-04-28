Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde durdurulan özel bir şirkete ait kargo aracında arama yapıldı. Araçta koliler içinde gümrük kaçağı 1300 paket sigara ve 987 adet oyuncak ele geçirildi. Kaçak sigara ve oyuncaklara el konulurken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.