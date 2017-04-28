Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde durdurulan özel bir şirkete ait kargo aracında arama yapıldı. Araçta koliler içinde gümrük kaçağı 1300 paket sigara ve 987 adet oyuncak ele geçirildi. Kaçak sigara ve oyuncaklara el konulurken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kastamonu'da kaçak sigara ve oyuncak ele geçirildi
28.04.2017 - 15:04 | Son Güncelleme: 28.04.2017 - 15:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu Tosya'da kaçak 1300 paket sigara ve 987 adet oyuncak ele geçirildi.
Etiketler : kastamonu,kaçak sigara,oyuncak,
468630 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/468630.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER