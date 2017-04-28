Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 2 yaşındaki Z.İ. isimli kız çocuğu sokak arasında oynarken, aynı mahallede oturan 15 yaşındaki H.D. isimli erkek çocuğu ailesinden izin alarak 31 F 0422 plakalı minibüsle geri geri gitmeye başladı. H.D., 2 yaşındaki kız çocuğunu aracın altına alıp ezerek ölümüne sebep oldu. Olay yerinde hayatını kaybeden kız çocuğunun cenazesi Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.