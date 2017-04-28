Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 2 yaşındaki Z.İ. isimli kız çocuğu sokak arasında oynarken, aynı mahallede oturan 15 yaşındaki H.D. isimli erkek çocuğu ailesinden izin alarak 31 F 0422 plakalı minibüsle geri geri gitmeye başladı. H.D., 2 yaşındaki kız çocuğunu aracın altına alıp ezerek ölümüne sebep oldu. Olay yerinde hayatını kaybeden kız çocuğunun cenazesi Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Geri manevra yapan minibüs, 2 yaşındaki kızı ezdi
28.04.2017 - 16:36 | Son Güncelleme: 28.04.2017 - 16:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da geri geri giden minibüs, 2 yaşındaki kız çocuğunu ezdi.
Etiketler : hatay,minibüs,kaza,kız,
468645 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/468645.aspx
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