Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GL Platform Fuarcılık tarafından düzenlenen Teke Yöresi 3. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı törenle açıldı. 80 bin ziyaretçinin hedeflendiği fuar, ilk günden ziyaretçi akınına uğradı. Fuar ilk gün yaklaşık 10 bin kişiyi ağırladı. Açılışa Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yarımcısı Mehmet Daniş, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Başar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, tarım ve hayvancılık sektörü birlik ve oda başkanları ile üreticileri katıldı.

“OYUNU BOZARIZ”

Bakan Yardımcısı Daniş, Burdur’un Teke yöresinin başkenti olduğuna dikkat çekti. Sütte düşük fiyat baskısı yapan sanayicileri uyaran Daniş, sütte fiyatın Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlendiğini hatırlattı. Daniş, “Bu sene her ne hikmetse bazı sanayiciler, belirlenen fiyatın altında süt almak için her türlü oyunu yapmaya çalışıyor. Biz bunun takipçisiyiz, oyunu bozarız” dedi.

Yem konusunda da benzer bir baskının olduğuna dikkat çeken Daniş, “Hayvancılıkta özellikle sanayicinin yem dayatması da üretici açısından bizim en büyük problemimiz. Süt fiyatında baskı olduğu bir dönemde böyle devam etmeleri, özellikle de yemin kalitesini düşürmeleri halinde her türlü yaptırımı yapacağımızı yüksek sesle ifade etmek istiyorum” dedi.

Burdur Fuarı’nın son derece canlı olduğunu, bu nedenle düzenleyici GL Platform’a teşekkür ettiğini söyleyen Daniş, Burdur’un tarım ve hayvancılıkta ihtiyacı olan tüm desteği vereceklerini belirtti. Burdur’un bir süredir daha büyük bir fuar alanı için talebi olduğunu, bakanlık olarak çeşitli desteklemeleri olmalarına karşın bunlar arasında fuar kaleminin yer almadığını ifade eden Daniş, “Ancak Burdur’daki bu potansiyel ortadayken, biz bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Burdur’da bir fuar alanı yapılması için elimizden gelen tüm imkanı kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

BURDUR MARKASIYLA YARIŞACAK

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ise ilçenin yeni bir fuar alanına sahip olmasının üreticinin pazarlama ve rekabet gücünü yükselteceğini söyledi. Burdur üreticisinin yeni teknolojiyi uyulama konusunda rol modele sahip olduğunu ifade eden Özçelik, “Burdur’un yeniliklere açık bu potansiyelinin desteklenmesi için yeni bir fuar alanı şart” dedi.

CHP Burdur Milletvekili Göker ise Burdur’un damızlık düve desteklemeleri kapsamına alınmasını istedi.

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz de yeni bir fuar alanına ihtiyaç duyulduğunu, aynı zamanda hedeflerinin “Burdur” markasıyla Antalya’nın lojistik merkezi haline gelmek olduğunu belirtti.

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Başar, fuarların geleneksel uygulamaların yerini teknolojik uygulamaların alması konusunda önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Başar, “Burdur bu konuda Türkiye’de hayvancılıkta kaliteli üretimiyle söz sahibi. Biz bunu bir ileri noktaya taşımak istiyoruz. Bu açıdan yeni bir fuar alanına da ihtilacımız var” dedi.

“FUAR SORUNLARA ÇARE OLACAK”

Burdur Valisi Yılmaz da, kentin bin 200 ton süt üretimine sahip olduğunu, 200 bin büyük, 400 bin küçükbaş hayvan potansiyeliyle sektörde söz sahibi olduğunu belirtti. Yılmaz, “Fuarlar yalnızca yeni ekipmanları tanıtıldığı alanlar değildir. Aynı zamanda sektörün içinde bulunduğu zorlukları tartışabileceği alanlardır. Hayvancılık ihtisas üniversitesi konumundaki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Tarım İl Müdürlüğü, bu alanda çiftçimizin istek ve taleplerini de yine bu fuarda değerlendirme fırsatı bulacak. Tüm sektör temsilcilerinin buna katılmasını diliyorum” dedi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, “Burdur’un üniversitesi olarak, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak, Mehmet Akif Ersoy’un temsil ettiği misyon ve kendisinin de şahsen sektörden bir kişi olması hasebiyle üniversite yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren daha önceden başlatılan çalışmaların devamını da ortaya koyarak üniversite olarak kendi odağımızı tarım ve hayvancılık üzerine, özellikle hayvancılık üzerine odakladık. 2015 yılında YÖK ve Kalkınma Bakanlığımızın birlikte planladığı bölgesel kalkınma temalı ve odaklı üniversitelerin bulundukları bölgelere nasıl daha fazla katkı verebileceği konusu üzerine yapılan çalışmanın 18 Ekim 2016 yılında Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu süreçle Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye’de hayvancılık alanında devletin politikalarının yürütüldüğü ve üniversite-sanayi işbirliği ve üniversite-sektör işbirliğinin yürütüleceği bir üniversite olarak seçildi. Dedik ki, MAKÜ’nün projesini Tarım Bakanlığımızla organik ilişkiyi de kurarak yürütmekte fayda var. Şunun için; bizim birçok kafa yorduğumuz problem aslında aynı zamanda Türkiye’deki bütün tarım teşkilatının da kafa yorduğu problemlerdir. Esasında kaynaklarımızın ve enerjimizin bir araya getirilmesi gerekiyor” diye konuştu.