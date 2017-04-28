Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol bakım çalışmaları kapsamında E-5 karayolu güzergahında Uzunçayır ile Altunizade kavşakları arasında asfalt onarımı yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım alanında yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda, bugün, yarın ve 30 Nisan'da gece saat 23.00 ile 06.00 arasında D–100 (E-5) karayolu güzergahında Uzunçayır Kavşağı-Altunizade Kavşağı arasında asfalt onarım çalışması yapılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAH

Altunizade Kavşağı'nın Üsküdar, Ümraniye katılımları çalışma esnasında kapalı olacağından, sürücülerin alternatif güzergah kullanmaları gerekecek.

Bu gece başlayacak çalışmalar süresince, sürücülerin Asya Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, çalışmanın gerçekleşeceği yolun köprüden önce son çıkış olması nedeniyle dikkatli olmaları gerekiyor.