Ankara semalarında beliren ay-yıldızlı görüntü, görenleri mest etti. Açık havada yan yana gelen hilal ve yıldız, akıllara Türk bayrağını getirdi. Vatandaşlar şehrin ışıklarının üzerinde beliren ay-yıldızın fotoğrafını çekti.
Başkent semalarında ay yıldızlı görsel şölen
28.04.2017 - 23:34 | Son Güncelleme: 28.04.2017 - 23:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da gökyüzünde beliren hilal ve yıldız görenleri mest etti.
Etiketler : ankara,ay yıldız,
468729 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/468729.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER