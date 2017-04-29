Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, kent merkezi girişindeki görev yerlerine giden polislerin bulunduğu otomobil, Beylerbeyi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bankete çarptı. Kazada, araçtaki 3 polis memuru hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.