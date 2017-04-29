Alınan bilgiye göre, kent merkezi girişindeki görev yerlerine giden polislerin bulunduğu otomobil, Beylerbeyi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bankete çarptı. Kazada, araçtaki 3 polis memuru hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sivil polis aracı bankete çarptı: 3 polis yaralı
29.04.2017 - 03:02 | Son Güncelleme: 29.04.2017 - 03:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te sivil polis aracının bankete çarpması sonucu 3 polis memuru yaralandı.
Etiketler : gaziantep,kaza,trafik kazası,
468745 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/468745.aspx
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