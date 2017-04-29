Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün öğle saatlerinde İzmir Çevreyolu Çeşme-Otogar yol ayrımında meydana geldi. Manisa'dan İzmir'e yakınlarının nişan törenine gelen içinde ailelerin bulunduğu 43 yaşındaki Ahmet Arman yönetimindeki 45 AN 577 plakalı minibüs iddiaya göre yanlış yola girdi. Arkada başka araçtaki akrabaları Arman'ı telefonla arayıp yanlış yöne doğru gittiğini söyledi. Bunun üzerine geri giden Arman, yol ayrımında diğer yöne dönmek istedi. Bu sırada Bornova'dan Otogar yönüne giden 25 yaşındaki Kaan Erdoğan Karadağ yönetimindeki 45 GU 380 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüleri ile minibüste bulunan Fadime Arman (37), Münire Arman, Burak Arman (10), Ayşe Durgut (34), Tuana Durgut (8), Ömer Asaf Durgut (3), Sıla Şengör (14), Ayla Şengör (38), Rifat Arda Şengör yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Münire Arman ile Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Rifat Arda Şengör kurtarılamadı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Tuana Durgut ile Ayla Şengör'ün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazada ölen 2 kişinin cesetleri savcının incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

