Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Köse'nin kullandığı 06 BL 0213 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Salacık mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Abdurrahman (58) ve Seher Köse (57) olay yerinde öldü. Yaralanan Aldulhamit Köse ise Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.