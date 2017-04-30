Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Seyhan İlçesi'nin Dağlıoğlu Mahallesi'nde torbacılık yaparken yakalanan Sadık Aydemir, 2 ay önce cezaevinden kaçtı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Aydemir'in Akkapı Mahallesi 12254 Sokak'ta bahçe içerisindeki boş bir binada saklandığını belirledi. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, Sadık Aydemir'i yakalayarak gözaltına aldı.

Sadık Aydemir'in, uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçundan yargılandığı başka bir davadan da 8 yıl 4 ay hapis cezası aldığı belirlendi. Toplam 15 yıl hapis cezası bulunan Sadık Aydemir, işlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine gönderildi.