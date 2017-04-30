Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dokuztekne Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ahmet Albayrak kendi ailesinden 4 kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaraladı. Albayrak, intihar etmek isterken polis tarafından ikna edilip gözaltına alındı.
Adana'da katliam! Ailesinden 4 kişiyi öldürüp...
30.04.2017 - 12:39 | Son Güncelleme: 30.04.2017 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’nın Ceyhan ilçesinde cinnet getiren bir kişi, kendi ailesinden 4 kişiyi öldürdü.
Etiketler : adana,adana cinayet,katliam,haberler,
469101 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469101.aspx
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