Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dokuztekne Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ahmet Albayrak kendi ailesinden 4 kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaraladı. Albayrak, intihar etmek isterken polis tarafından ikna edilip gözaltına alındı.