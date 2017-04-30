Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversite sınavına hazırlanan Nurhayat Beytekin, dün akşam kaldığı Özel Bayar Kız öğrenci yurduna giderken, Bahçelievler Mahallesi’ndeki İSKİ il binası önünde erkek arkadaşı olduğu öne sürülen, bir kaynakçıda çalışan M.O.K. tarafından önü kesildi. İddiaya göre aralarında yaşanan tartışma sonrası M.O.K., üzerinde taşıdığı bıçağı çekerek Beytekin’i 20 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekiler tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Nurhayat Beytekin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan M.O.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nurhayat Beytekin’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Dicle Üniversitesi’ne kaldırıldı.