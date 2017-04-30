Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Edirne otoyolu üzerinde seyir halinde olan Fazlı Patan idaresindeki 34 AL 7376 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan araç hurdaya dönerken, aracın içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Gülsen Patan'ın durumu ciddiyetini korurken, Cemal Patan, Fazlı Patan, Ahmet Patan ve Tusem Patan'da Çorlu Devlet Hastanesi ve Çorlu'da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındılar. LPG'li araca itfaiye ekipleri de müdahale ederken olası bir facianın önüne geçildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.