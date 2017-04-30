Edinilen bilgiye göre, Arifiye ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Nakliyeciler Sitesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, çıkan çatışmada bir lise öğrencisi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı. Çatışma sonrasında araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri konuyla ilgili 26 kişiyi gözaltına almıştı. Alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen 10 şahıs tutuklandı.
Silahlı çatışmada gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı
30.04.2017 - 14:18 | Son Güncelleme: 30.04.2017 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen silahlı çatışma sonrasında gözaltına alındıktan sonra adliye sevk edilen 10 kişi tutuklandı.
Etiketler : Sakarya,Arifiye,10 kişi tutuklandı,
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