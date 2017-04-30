Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Arifiye ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Nakliyeciler Sitesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, çıkan çatışmada bir lise öğrencisi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı. Çatışma sonrasında araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri konuyla ilgili 26 kişiyi gözaltına almıştı. Alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen 10 şahıs tutuklandı.