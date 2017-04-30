Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konak Meydanı'ndaki ağaçların altında hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Haydar Hasliman'a (49) ait olduğu belirlenen ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hasliman'ın sokaklarda yaşadığı öğrenildi.