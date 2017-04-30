Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 19.34'de merkez üssü Van'ın Gevaş ilçesi Doğuzağaç Mahallesi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.6 kilometresinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.