Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 19.34'de merkez üssü Van'ın Gevaş ilçesi Doğuzağaç Mahallesi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.6 kilometresinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem
30.04.2017 - 21:23 | Son Güncelleme: 30.04.2017 - 21:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Gevaş ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : van,deprem,gevaş,
469208 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469208.aspx
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