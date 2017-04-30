Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Denizli’nin Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi istikametinden şehir merkezine giden Süleyman Fırtına (29) idaresindeki 20 ARY 84 plakalı motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan anne Belkıs S. ve bebek arabasındaki 2 yaşındaki çocuğu M.S’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan Mehmet Sıtkı G. yere savruldu. Sürücü Fırtına’nın kafasının yere çarpması nedeniyle, olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette sürücünün arkasında bulanan Mehmet Sıtkı G. ve motosikletin çarptığı anne Belkıs S. (31) ile 2 yaşındaki çocuğu M.S. yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla önce Buldan Devlet Hastanesi ardından Denizli’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Fırtına’nın cenazesi ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.