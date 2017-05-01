Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazada motosiklet sürücüsü 29 yaşındaki Süleyman Fırtına hayatını kaybetti, bebek arabasındaki 2 yaşındaki bebekle birlikte 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı Buldan Akın Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Alanyazı Meydanı istikametine doğru giden Süleyman Fırtına yönetimindeki 20 ARY 84 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Belkıs Sarıoğlu ile bebek arabasındaki 2 yaşındaki Mustafa Sarıoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet orta refüje çarparak savruldu. Kazada sürücü Fırtına, arkasındaki Mehmet Sıtkı Güler, Belkıs Sarıoğlu ve bebeği yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fırtına'nın yaşamanı yitirdiği belirlendi. Yaralılar ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ölen Süleyman Fırtına'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na gönderildi.