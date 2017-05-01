Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın Efeler ilçesinde bağlı İmamköy Mahallesi'nde yaşayan Demet Özdemir ile Gülsüm Aydın isimli yenge görümce evlendikten sonra başladıkları arıcılık faaliyetlerinde işin adeta profesörü oldu. Kocalarının işine olan merakla arıcılığa başlayan iki kadın yaklaşık 10 yıllık çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. Sezon boyunca kendi geliştirdikleri anaarı ırkını üretip bölge arıcısına hizmet veren Demet Özdemir ve Gülsüm Aydın, 'Çalışma ve bal üretiminde arı gibi insanlara karşı ise oldukça medeni' bir arı ırkı yetiştirdi. Lise mezunu olmalarına karşı Aydınlı iki kadının bu buluşu sektöre adeta umut oldu.



'AYDIN' IRKINI GELİŞTİRDİLER

Çocukluğu Aydın'ın Efeler ilçesinde bağlı Terziler Köyü Mahallesinde geçen Gülsüm Özdemir, yaklaşık 15 yıl önce şu anda Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı olan Ayhan Özdemir ile hayatını birleştirdi. Evlendikten sonra kocasının işlerini merak edip arı kolonilerinin başına gelen Gülsüm Özdemir'e arıcılık merakı sarınca bir anda kendisini sektörün içinde buldu. Kurslara katılıp anaarı üretimini öğrenen Demet Özdemir, daha sonra gelinleri Gülsüm Aydın ile üretime başladı. Bir süre sonra kendilerini geliştiren lise mezunu iki kadın kendilerine has Aydın ırkı geliştirdi. Şimdi Demet Özdemir ile Gülsüm Aydın kendi geliştirdikleri daha verimli ve insana karşı uysal olan anaarılarını üretip sektöre hizmet veriyor.

ARICILARA SATIYORLAR

Arıların gizemli bir dünyası olduğunu ve içine girdikten sonra bu işin kendileri için bir hobi olduğunu belirten Demet Özdemir ve Gülsüm Aydın, önce yüzük adı verilen anaarı yuvası yapıyor. Ardından arı larvası koydukları bu anaarı olacak yumurtaları arı sütü ile besleyip geliştiriyor. Belli evreleri tamamladıktan sonra ana arı olup çiftleşecek evreye gelen arılar ise diğer arıcılara satılarak daha verimli arı kolonileri oluşturuluyor.