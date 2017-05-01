Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’daki ilk olay, 30 Nisan Pazar günü gece Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Oturduğu evin bulunduğu sokakta çıkan kavgayı ayırmak isteyen 17 yaşındaki İzzet Yalçın kalbinden bıçaklandı. Özel bir hastaneye kaldırılan genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Aynı gece Sarıçam ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda ise 2 ay önce akrabasının 16 yaşındaki kızıyla resmi nikah olmadan evlenen İsa Arınç (17), evinin yatak odasında bıçaklanmış halde bulundu. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Yapılan çalışmada çocuk damadın gece evine geldiğinde eşi çocuk gelin Z.K.’yi sevgilisi olduğu ileri sürülen İ.D. ile gördüğü, bu nedenle çıkan tartışmada İ.D. tarafından bıçaklandığı belirlendi. Pazar günü sabah saatlerinde ise Ceyhan’ın Dokuztekne Mahallesi’nde Yusuf Albayrak, kardeşleri Mustafa ve Ahmet Albayrak’ı öldürdükten sonra bağa giderek burada da kardeşlerinin eşleri Gülsüme ve Teslime Albayrak’ı da öldürüp intihar etmek istedi. 9 yaşındaki yeğenini de yaralayan ve intihar etmek isteyen Yusuf Albayrak, polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Yusuf Albayrak’ın iki kardeşi ve eşlerini, ortak kullandıkları su sayacı nedeniyle öldürdüğü belirlendi. Bu arada, aynı gün meydana gelen çeşitli olaylarda da 10’dan fazla kişi yaralandı.