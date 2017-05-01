Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaylacık Mahallesi Seldiren mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hatay Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 10 arazöz, ilk müdahale araçları, 4 dozer, kırıcı, kepçe, 5 su tankı ve 45 yangın söndürme işçisiyle yangına müdahale edildi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında 5 hektar kızılçam alanı zarar gördü. Yetkililer, yangının piknik ateşinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını bildirdi.