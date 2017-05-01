Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaylacık Mahallesi Seldiren mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hatay Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 10 arazöz, ilk müdahale araçları, 4 dozer, kırıcı, kepçe, 5 su tankı ve 45 yangın söndürme işçisiyle yangına müdahale edildi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında 5 hektar kızılçam alanı zarar gördü. Yetkililer, yangının piknik ateşinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını bildirdi.
Hatay’da orman yangını
01.05.2017 - 10:25 | Son Güncelleme: 01.05.2017 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Samandağ ilçesinde gece çıkan yangında 5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.
Etiketler : hatay,yangın,haberler,
469332 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469332.aspx
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