Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaylacık Mahallesi Seldiren mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hatay Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 10 arazöz, ilk müdahale araçları, 4 dozer, kırıcı, kepçe, 5 su tankı ve 45 yangın söndürme işçisiyle yangına müdahale edildi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında 5 hektar kızılçam alanı zarar gördü. Yetkililer, yangının piknik ateşinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını bildirdi.