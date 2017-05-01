Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Atatürk Havalimanı'na Cumartesi günü iniş için yaklaşan bir Türk Hava Yolları (THY) uçağının pilotu denizi kirleten bir gemiyi görünce kuleyi uyardı. Kontrol kulesine, "7 milde bir gemi tamamen sintinesini boşaltmış. Çok kötü çevre için" anonsunda bulundu.Türk Hava Yolları'nın Kamerun'un Yaounde kentinden gelen Boeing 737-900 tipi uçağının pilotu da inişte yaklaşık 600 metre yükseklikte Marmara Denizi'ndeki sintine kirliliğini gördü.Gördüğü manzara karşısında duyarsız kalmayan TK667 sefer sayılı uçağın pilotu da hemen Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne gemiyi ihbar etti.THY pilotu, "Efendim yaklaşık 8.5 milde deniz kirliliği mevcut.Bir gemi tahmin ediyorum sintine boşaltmış gibi görünüyor.Rapor edildi mi?" bilgilendirmesinde bulundu. Pilotların ihbarı üzerine kontrolör de durumu hemen ilgili birime iletilmesi üzerine gemiyi arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.