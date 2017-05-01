Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Ordu’nun Altınordu İlçesi’nde, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Şubeler Platformu tarafından kutlama programı düzenlendi. Atatürk Parkı’nda siyasi parti ve sendika üyelerinin katıldığı programa yaklaşık 250 kişi katıldı. Programa katılanlar müzik eşliğinde eğlenirken, polis etkinlik alanında ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.