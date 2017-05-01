Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Yeşilpınar köyünde dün akşam saatlerindemeydana geldi. Kendilerine ait Mısır tarlasında oğluyla birlikte çalışan Tevfik Sakal ile bir süre önce kızından boşanan eski damadı ve akrabası Cemil Sakal arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil Sakal, av tüfeğiyle Tevfik Sakal ile oğlu Servet Sakala ateş etti. Tevfik Sakal, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Servet Sakal yaralandı. Olayın ardından Cemil Sakal gözaltına alınırken, yaralanan Servet Sakal Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.