Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Akdeniz Mahallesi sahilinde dün denize giren ve yüzme bilmeyen İdris Buruk ile Emircan Durak, dalgalara kapıldı. Çırpınan gençleri görenler yardımlarına koştu. Uzun uğraşlarla sudan çıkarılan gençlere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Ancak gençlerin öldüğü anlaşıldı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından gençlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Çok iyi arkadaş olan İdris Buruk ve Emircan Durak'ın cenazeleri Küstülü Mahallesi Asri Mezarlık'ta yan yana toprağa verildi. İdris Buruk'un annesi Cennet Buruk ve Emircan Durak'ın annesi Fatma Durak birbirlerine sarılarak evlatlarına ağıt yaktı.

