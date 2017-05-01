Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Mayıs'ta Mecidiyeköy civarında toplanarak yasaklı olmasına rağmen Taksim'e çıkmak isteyen bazı gruplara polis müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası ara sokaklara dağılan göstericilerden bazıları Mecidiyeköy civarında bir araya gelmek isteyince polis tarafından gözaltına alındı. Mecidiyeköy'deki köprü altına getirilen göstericiler, burada plastik kelepçe takılarak gözaltı otobüsüne bindirildi. Şuana kadar Mecidiyeköy civarında alınanların sayısının 25 olduğu belirtildi.