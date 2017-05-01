Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'da bir tamirci, ucuzluğu ve taşımadaki düşük maliyeti nedeniyle "çiftçi dostu" olarak bilinen "patpatı" 42 yıldır üreterek Edirne'den Kars'a Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.Çobanlar ilçesinde tamircilik yapan Ali Buldan (70), at arabası tamirciliği ile başladığı mesleğini, çiftçilerin büyük ilgi gösterdiği, "patpat" olarak tabir edilen aracın imalatı ile sürdürüyor.Buldan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, at arabası tamirciliğini, mesleği kendisine öğreten babası vefat ettikten sonra bir süre daha devam ettirdiğini söyledi.Daha sonra yurt dışına çalışmak için gittiğini, baba mesleğini ise ağabeyi Osman Buldan'ın bir süre sürdürdüğünü anlatan Buldan, ağabeyinin ilçede ilk patpatı 1975 yılında yaptığını anlattı.

SANAYİDEKİ USTALARIN ÇOĞU ONUN ÇIRAĞI

Aynı yıl yurt dışından döndükten sonra ağabeyi ile patpat üretimi yapmaya başladığını belirten Buldan, "Burada çok sayıda çırağımız oldu. Şimdi sanayide bu işi yapan 20 civarında kişi var. Çoğu benim çırağım ya da çırağımın çırağıdır." dedi.Buldan, ağabeyini 2002 yılında kaybettiğini, çocukları ile üretime devam ettiklerini ifade etti.

Bir aracın yapımının bir hafta ila 10 gün sürdüğünü dile getiren Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığım patpatları bugüne kadar Edirne’ye, Kars’a, Ağrı’ya, Konya’ya, Uşak’a yani ülkenin birçok iline gönderdim. Bu patpatlar çiftçilere büyük kolaylık sağladı. Traktörlerde 4 silindir bulunduğundan fazla mazot yakıyor. Patpatlarda tek silindirli motor olduğu için bir traktörün dörtte birini yakıyor. Çok fazla kazanamayan çiftçilerin çoğu bu aracı tercih ediyor. Traktörü olan çiftçiler bile daha ekonomik ve seri olduğu için talep ediyor. Hızı 90 kilometreye çıkabiliyor, taşıma kapasitesi 2 ton. Vatandaşın çok işine yarıyor, taşını, tuğlasını, hayvanlarını taşıyor. Yazın balyasını, pancarını taşıyan çiftçilerimiz var."