Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Güleçler Mahallesi'nde M.Ş'ye ait eve operasyon düzenledi. Ekipler ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada, 35 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu. Gözaltına alınan M.Ş. jandarmaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van'da kaçak sigara operasyonu
01.05.2017 - 16:08 | Son Güncelleme: 01.05.2017 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 35 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Etiketler : kaçak sigara,van,haberler,
469451 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469451.aspx
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