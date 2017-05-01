Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Karşıyaka Mahallesi Çeşme Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan rögar kapağının patlaması sonucu çevrede bulunan araçlar zara görürken, bir evin bahçe kapısı kullanılmaz hale geldi. Olay sırasında rögar kapağı yakınında oynayan çocuklar, şans eseri zarar görmedi. Görgü tanıklarından Erdal Aydın patlamanın çok şiddetli olduğunu belirterek, “Olayın iki dakika evveli çocuklar burada top oynuyorlardı, çocuklara burada oynamamalarını söylemiştim. Eğer burada olsalardı, Allah korusun başlarına kötü şeyler gelirdi. Zarar gören araçlar rögar kapağının çok uzağındaydı. Eğer onlar da daha yakında olsalardı daha büyük zararlar görürlerdi” dedi.

Patlamanın henüz tam nedeni belirlenemezken, KIRGAZ yetkilileri patlamanın büyük olasılıkla rögarda sıkışan metan gazından meydana geldiğini belirtti. Yetkililer, rögar kapağının hava deliklerinin bulunmamasının metan gazının sıkışmasından kaynaklanma ihtimalini kuvvetlendirdiğini söyledi.