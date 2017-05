Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyindeki Musul iline bağlı Sincar İlçesindeki Peşmerge Komutanı Kasım Şeşo, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütü PKK hedeflerine yönelik düzenlediği hava operasyonundan sonra örgüt bölgedeki kamp sayısını azaltmaya ve yerlerini değiştirmeye başladığını bildirdi.

SİNCAR'DAN KAÇIP BAŞKA BÖLGELERE KAMP KURUYORLAR

TSK'nın hava harekatından sonra Sincar'daki örgüt militanlarının hareketliliğinde büyük bir azalmanın meydana geldiğini belirten Şeşo, "Hava saldırısından sonra, militanlarda büyük bir kayıp ve maddi hasar meydana geldi. PKK, muhtemel hava saldırılarından korunmak için Şengal (Sincar) Dağı'ndaki kamp sayısını azaltmaya başladı. Bunun yanında başka bölgelerde gizlenmek için yer arayışı içerisine girdi" ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLER BİRBİRİNE DÜŞTÜ, HER AN ÇATIŞMA ÇIKABİLİR

Türkiye'nin önemli hamlesinden sonra örgütün Sincar Dağı'nda yer alan teröristlerin telaşa kapıldığını dile getiren Şeşo, örgütün durumu kontrol altına alamadığını ve militanlar arasında itaatsizliğin başladığını söyledi. Şeşo, "Durum bu şekilde devam ederse, militanlar arasında her an bir çatışma çıkabilir" dedi.

TSK'NIN OPERASYONUNDAN SONRA 89 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

TSK, bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik 25 Nisan'da gerçekleştirilen hava harekatı sonucu Sincar Dağı bölgesinde bulunan PYD/YPG/PKK kamplarındaki 40'tan fazla terörist, Karaçok Dağı bölgesindeki PYD/YPG/PKK üslenme alanında da 4'ü üst düzey olmak üzere 49 örgüt mensubu etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.