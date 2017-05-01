Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Bakırköy'deki kutlamalar çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. İncirli Caddesi’nde bir araya gelen grup Bakırköy Halk Pazarı’na yürüdü. Şarkılar eşliğinde 1 Mayıs'ı kutlayan vatandaşlar ardından alandan ayrılmaya başladı. Böylelikle vatandaşların eve dönüş çilesi de başladı. Metrobüslere binmek isteyen yüzlerce vatandaş ise yoğunluk oluşturdu. Metrobüse binmek isteyen vatandaşların üst geçitlerde oluşturduğu kalabalık nedeniyle birçok vatandaş E-5 üzerinde uzun süre beklemek zorunda kaldı.



“Metrobüs her zaman kalabalık ama şuanda müthiş bir kalabalık olacaktır”

1 Mayıs’ı Bakırköy’de kutlayan vatandaşlardan Şahin Şakrak, “ Şimdi zaten metrobüs her zaman kalabalık ama şuanda müthiş bir kalabalık olacaktır. Binemeyecekler boş yer bulmak için orada uzun süre bekleyeceklerdir” dedi.



“Şimdi 3 saatte mi gideceğim 4 saatte mi onu Allah bilir”

Dönüş trafiğin uzun zaman alacağını ifade eden bir diğer vatandaş ise, “7’de çıktım 9’da geldik Kadıköy’de oturuyorum. Şimdi 3 saatte mi gideceğim 4 saatte mi onu Allah bilir. Merdivenlerden çıkması zor bir de ortaya geldiğin zaman merdiven sallanıyor korktuk. Bu kadar insanı merdiven bile yetmiyor” diye konuştu.