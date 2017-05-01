Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İkizpınar Mahallesi’nde hayvancılık yapan Uğur Karakoç, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 250 adet koyun aldı. 250 koyundan oluşan sürüyü ise kardeşi Naki Karakoç otlatmaya başladı. Kardeş Karakoç’un otlatmak için mahallenin eski Kangal yolu yakınlarındaki dağlık kesimine çıkardığı sürüye, gece saatlerinde kurtlar saldırdı. Karakoç, sürüsünü kurtlardan korumaya çalışa da başarılı olamadı. Kurtların saldırısı sonucunda 100 koyun telef oldu. Kurtlar bölgeden uzaklaşırken, saldırıdan canlı kurtulan 120 koyun ise gecenin karanlığında dağlık arazide kayboldu. Sürü sahibi ve vatandaşlar, kaybolan koyunları bulmak için arama çalışmalarına başladı. Mahalleli, kaybolan koyunları bulmak için dağlarda dolaşmadık nokta bırakmamasına rağmen, koyunlardan herhangi bir ize ulaşılamadı. Öte yandan, on binlerce lira zarara uğrayan sürü sahibi Uğur Karakoç’un koyunlarını almak için geçtiğimiz yıl 52 bin 500 lira kredi çektiği öğrenildi. Uğur Karakoç, kaybolan koyunlarının da bulunamaması halinde kurtların yeni bir saldırısına maruz kalabileceğinden endişe ettiğini söyledi. Karakoç, şu anda bir koyunun 750-800 TL’den alıcı bulduğunu ve kayıplarla birlikte yaklaşık 200 bin lira gibi bir ekonomik kaybının olduğunu ifade etti. Koyunları almak için bankadan çektiği kredinin taksitlerinin de ödemesini yapamayacak duruma geldiğini anlatan Karakoç, yetkililerden yardım beklediğini de sözlerine ekledi.

Olayı anlatan sürünün çobanı Naki Karakoç ise kurtların sayısının 10’dan fazla olduğunu, sürüdeki 2 köpeğin kurtlarla baş edemediğini ifade etti. Karakoç, “Saat 03.00 sıralarında 10’dan fazla kurt 250 başlık sürümüze saldırdı. Köpekler, kurt sürüsüne karşı koyamadı. Tek başıma olduğum için ben de kurtları sürüden kovamadım. Kurtlar, günün ilk ışıklarına kadar sürümüzün içinde kaldı. 100 hayvanımız telef oldu. Kurtların saldırısından kurtulan 120 koyun da dağlık araziye dağıldı ve gözden kayboldu. Telef olan hayvanlarımızı, traktörlere bağladığımız römorklarla köyümüze getirdik. Mahalle sakinleri ve akrabalarımız da kaybolan koyunları dağ taş arıyor. Şu ana kadar hiçbir sonuç elde edemedik” dedi.