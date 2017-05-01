Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Recep Çıtak (55) yönetimindeki 06 YB 4201 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptıktan sonra durabildi. Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Recep Çıtak ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yasemin Çıtak (52) ve Gamze Çıtak (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Yasemin Çıtak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.