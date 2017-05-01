Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Dokuztekne Mahallesi'nde aynı avludaki 3 katlı binada oturdukları kardeşleri Ahmet Albayrak (40) ve eşi Teslime Albayrak (35) ile Mustafa Albayrak (43) ve eşi Gülsüm Albayrak'ı (32) tabancayla öldüren, Mustafa Albayrak'ın oğlu Furkan Albayrak'ı (9) da yaraladıktan sonra intihar etmek isterken polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınan Yusuf Albayrak'ın emniyetteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Albayrak çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.