Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin tespitine göre, saat 19.30'da merkez üssü Gevaş ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 13,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.