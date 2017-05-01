Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin tespitine göre, saat 19.30'da merkez üssü Gevaş ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 13,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Van'da 4,5 büyüklüğünde deprem
01.05.2017 - 20:31 | Son Güncelleme: 01.05.2017 - 20:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Gevaş ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin tespitine göre, saat 19.30'da merkez üssü Gevaş ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Etiketler : van,deprem,
469509 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469509.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER