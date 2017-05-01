Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin tespitine göre, saat 19.30'da merkez üssü Gevaş ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Depremin 13,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.