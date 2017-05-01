Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Onur mahallesindeki atölyede çalışan Ömer Faruk Sever'in başı yük asansörüyle duvar arasına sıkıştı. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine atölyeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sever'i sıkıştığı yerden çıkarttı.
Sever'in hayatını kaybettiğini belirlenince olay yerine ulaşan yakınları sinir krizi geçirdi.
Savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Sever'in cesedi, Küçükoba Mezarlığı morguna kaldırıldı.
Mustafa ve Sakine Sever çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Ömer Faruk Sever'in 2 aydır atölyede çalıştığı öğrenildi.
Başı asansöre sıkışan işçi feci şekilde can verd,
01.05.2017 - 23:08 | Son Güncelleme: 01.05.2017 - 23:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'daki bir mobilya dekorasyon atölyesinde başı yük asansörüyle duvar arasında sıkışan 16 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Onur mahallesindeki atölyede çalışan Ömer Faruk Sever'in başı yük asansörüyle duvar arasına sıkıştı. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine atölyeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sever'i sıkıştığı yerden çıkarttı.
Etiketler : adana,asansör,çocuk işçi,
469525 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469525.aspx
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