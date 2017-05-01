Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Onur mahallesindeki atölyede çalışan Ömer Faruk Sever'in başı yük asansörüyle duvar arasına sıkıştı. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine atölyeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sever'i sıkıştığı yerden çıkarttı.



Sever'in hayatını kaybettiğini belirlenince olay yerine ulaşan yakınları sinir krizi geçirdi.



Savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Sever'in cesedi, Küçükoba Mezarlığı morguna kaldırıldı.



Mustafa ve Sakine Sever çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Ömer Faruk Sever'in 2 aydır atölyede çalıştığı öğrenildi.