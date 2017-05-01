Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Akçakale'nin Ekinyazı Mahallesi'nde Mahmut Gündoğan'ın pamuk ekimi için hazırlık yaptığı 17 dönümlük tarlada akşam saatlerinde gürültü sonrası dev obruk oluştu. Çökme ile birlikte tarlada yaklaşık 15 metre genişliğinde ve dibi görmeyen bir obruk oluştu. Mahalle sakinleri, obrukun çökme tehlikesine karşı, çevrede toplananları uzaklaştırdı.



JANDARMA İNCELEME YAPTI

Gündoğdu, ailesini tarladan uzaklaştırdıktan sonra jandarmaya haber verdi. İhbarla gelen jandarmalar tarlada inceleme yaptı.

3 YIL ÖNCE DE OLMUŞ

Mahmut Gündoğan, tarlasında 3 yıl önce de obruk oluştuğunu belirterek, "O zaman DSİ tarafından 13 kamyon kaya parçasıyla çukur dolduruldu" dedi.

PROF. ÇULLU: AŞIRI SULAMADAN KAYNAKLANIYOR

HRÜ Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, yaptığı açıklamada yaşanan çökmenin bölgede aşırı sulama ve çevreden gelen sular nedeniyle zaman zaman yaşandığını söyledi.



Ekinyazı bölgesinin Harran Ovasının en çukur alanlarından biri yeri olduğunu belirten Çullu, "Aşırı sulama, yağmur su ve çevredeki sular çoğunlukla bu bölgeye sızıyor. Topraktaki gözeneklerin kaybolmasıyla toprakta birden çökme meydana geliyor. Bu tür yerlerde çökmeler meydana geliyor. Bölgede deprem yada bir fay hattı geçiyor bu olasılık çok zayıf görünüyor. Deprem bu tür yuvarlak çukurlar yapmaz. Büyük olasılıkla fazla suların oranın altındaki toprağı alıp başka çatlaklara götürüyor" dedi.

"BİR AN ÖNCE KAPATILMALI"

Oluşan çukurun tehlike arz ettiğini bir an önce kapatılması gerektiğini anlatan Çullu, şunları kaydetti:"Benzer çukur çok daha büyüğü Harran Ovası Ortaören Mahallesinde meydana gelmişti. Birkaç yıl sonra Kıssas Beldesi dolaylarında meydana geldi. Bölgede aşırı sulama ve çevreden gelen suların tarım toprağının altındaki yumuşak malzemeyi daha derine taşıması sonucu toprak altında oluşan boşluk nedeni ile çoğunlukla dairesel çökmeler meydana geliyor. Bu çukura benzer olaylar ovanın başka alanlarında da oluşabilir. Bu çukur etrafının ivedilikle güvenlik için çevrilmesi ve birkaç gün yapılacak gözlemlerden sonra hızlı bir şekilde kapatılmasında yararlı olacaktır"