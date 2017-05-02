Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'ya ait MB-304 borda numaralı savaş gemisi ile 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets' saat 09.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Gemilere boğazdan geçişi sırasında sahil güvenlik ve deniz polis eşlik etti. Rus savaş gemileri, boğazdan geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açılacak.