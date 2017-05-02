Rusya'ya ait MB-304 borda numaralı savaş gemisi ile 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets' saat 09.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Gemilere boğazdan geçişi sırasında sahil güvenlik ve deniz polis eşlik etti. Rus savaş gemileri, boğazdan geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açılacak.
2 Rus savaş gemisi boğazdan geçti
02.05.2017 - 10:33 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus Donanması'na ait iki savaş gemisi art arda İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Gemiye geçişi sırasında sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşlik etti.
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