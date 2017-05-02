Malkara istikametinde seyreden ve soğutması bulunmayan panelvan minibüsün kaza yapması sonucu bulunan etlere Gıda Tarım ve Hayvancılık Süleymanpaşa İlçe Müdürlüğü el koydu. Kaçak olarak kesildiği tespit edilen ve sakıncalı bir şekilde taşınan küçükbaş hayvanlar Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 tona yakın kaçak et gömülüp ilaçlanarak imha edildi.
Kaza yapan araçtan 2 ton kaçak et çıktı
02.05.2017 - 11:02 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ-Malkara karayolu üzerinde Güveçli mevkiinde meydana gelen kazada araçtan çıkan 2 tona yakın kaçak et imha edildi.
Malkara istikametinde seyreden ve soğutması bulunmayan panelvan minibüsün kaza yapması sonucu bulunan etlere Gıda Tarım ve Hayvancılık Süleymanpaşa İlçe Müdürlüğü el koydu. Kaçak olarak kesildiği tespit edilen ve sakıncalı bir şekilde taşınan küçükbaş hayvanlar Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 tona yakın kaçak et gömülüp ilaçlanarak imha edildi.
Etiketler : tekirdağ,kaza,haberler,kaçak et,
469635 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469635.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER