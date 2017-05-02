Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 1 milyon paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Sigara kaçakçılığı ile rüşvet almak" suçlarına işleyenlere yönelik çalışma başlattı. Mardin merkezli Şırnak, Aydın ve İstanbul'da 55 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda 1 milyon paket kaçak sigara bin puro, 41 cep telefonu, 185 kilogram çay ele geçirilirken, 59 araca el konuldu. Aralarında Mardin'de görev yapan 3. sınıf emniyet müdürü ile Aydın'da polis memurunun da bulunduğu 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.