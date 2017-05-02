Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir’de Karamel isimli köpeğin sahibi 15 yaşındaki Burcu Özcan, doğum sonrası 'anne' diye bağıran yavru köpeğin görüntüsünü cep telefonu ile kaydetti. 4 yavru doğuran ve yavrulardan bir tanesini kaybeden Terrier cinsi köpek, doğum sancısı çekerken, ilk doğan yavrunun 'anne' demesiyle herkesi şaşırttı. Köpeğin sahiplerinden Zehra Özcan, "Köpeğimiz doğum yaptı. İlk yavruyu doğurunca kesesinden çıktı. Yavruyu bir müddet yaladıktan sonra diğer yavruların doğumuna devam etti. Ama ilk doğan yavru süt emmek için annesine doğru sürünmeye başladı, fakat annesi kenara çekildi. Sanırım yavru çok aç olmalı ki, 'anne' diye bağırmaya başladı. Bunu duyduktan sonra şok oldum ve kızıma videoya çekmesini istedim. Eşime çektiğimiz videoyu gönderince o da inanmak istemedi" dedi.



Doğum sonrası ilk doğan yavruyu cep telefonu ile videoya çeken Burcu Özcan ise, "Karamel benim köpeğim. Köpeğim birden ortadan kaybolunca yan odaya geçim. Annem evde yoktu. Arka odaya gittim doğum başlamıştı. Karamel beni yanına yaklaştırmadı. Ben de hemen annemi aradım. Karamel beni kıskandı, yavrunun yanına yaklaştırmadı. Annem yavruları odaya taşıdı. İlk yavrunun kesesini yırttık ve yavrunun anne diye seslenişini duyduk. Ben de bu anları videoya kaydedip babama gönderdim" diye konuştu.