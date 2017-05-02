Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis Valiliği, Tatvan İlçesi'ne bağlı Tokaçlı Köyü kırsalında alınan istihbarat üzerine jandarma ekipleri tarafından Küçük Mahalle çivarında arama tarama çalışması yapıldığını belirtildi. Arazide yapılan aramalarda plastik bidon içerisinde toprağa gömülü çeşitli tip ve modellerde PKK terör örgütüne ait 38 el bombası bulundu. Bulunan el bombaları Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından muhafaza altına alındığı belirtildi.