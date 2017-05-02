Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Eğitim Mahallesi Köroğlu Sokak'ta üç katlı apartmanın son kat balkonu çöktü. Çöken beton blok bir alt katta yaşayan 59 yaşındaki Filiz Safa'nın balkonunda asılı kalırken, kopan bazı beton parçaları apartman bahçesinde mangal yakanların üzerine düştü. Olayda Bülent Öven (46), Ali Devran Bektaş (26) ve Mehmet Emin Duyar (40) yaralandı. Yaralılardan Bektaş, sağlık ekiplerince Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma, Öven ve Duyar ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, binanın üçüncü katının kaçak olarak inşa edildiği ileri sürüldü.



- "İki dakikayla kurtuldum"

İkinci katta yaşayan Filiz Safa, çöken balkon zemin betonunun demir bağlantısı olmadan yapıldığının görüldüğünü savundu. Olaydan iki dakika önce eşi, kızıyla beton blokun düştüğü balkonlarında oturduklarını ve kıl payı atlattıklarını belirten Safa, ''Bir ara içeriye girdim. Ben çay almaya gitmiştim. Büyük bir gürültü oldu. Hanım aşağıya düştü sandım. Korkuyla balkona çıktım ve baktığımda hanım ve kızım şok halinde oturuyordu. Balkon kapısını açmaya çalıştım açılmadı. Aşağıya baktığımda yaralılar yerde yatıyordu. Aşağıya indim ve yardım ettim.'' diye konuştu.



Mahallede bakkal işlettiğini ve yaralananları yakından tanıdığını ifade eden İlkay Şehirlioğlu ise 10 dakika önce kendisinden alışveriş yapan aileyi böylesi bir olay nedeniyle yaralı görmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Şehirlioğlu, ''Ali Devran Bektaş yeni bir işe girmiş, İstanbul'a gidecekti. Bu sebeple mangal yakarak aile ortamında küçük bir kutlama yaptıkları sırada olay meydana gelmiş.'' dedi.

Yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü, Dokuz Eylül Hastanesine kaldırılan Bülent Öven'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.