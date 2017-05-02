Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 gün önce İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında Irak uyruklu Khamıs Saab Mızal M. (29), Iyad Tareg Mahmood T. (29) ve 17 yaşındaki T.A.N.T. Reşadiye Mahallesi'nde, Mahmood Tarıg Mahmood T. (23) Zeytinlik Mahallesi'nde, Ather Yasın Jalıol Al A. (26) Rasathane Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yaşı küçük olan T.A.N.T. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmişti. TEM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 4 kişi ile Çocuk Şube Müdürlüğündeki 1 kişi sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.