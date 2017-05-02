Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Melikgazi ilçesi Orta Sanayi’de meydana gelen olayda, Mehmet Özden (19) arızalır otomobilini yaptırmak için saat 21.00 sıralarında kayınbiraderi Ali Türkmen’i (17) de yanına alarak oto tamircisine gitti. Bu sırada Yusuf Gülener de (34) motoru arızalı olan aracını tamir ettirmek için aynı oto tamirhanesine geldi.

Ardından kimliği belirsiz 2 kişi, tamirhaneye pompalı tüfekle ateş açtı. Uyuşturucu yüzünden çıktığı ve asıl hedefin Gülener olduğu ileri sürülen saldırıda, Yusuf Gülener ile birlikte tamirhanede bulunan Ali Türkmen ve eniştesi Mehmet Özden yaraladı. Yaralılar oto tamirhanesinin sahibi Ali Suna tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Türkmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Özden ve Gülener’in ise tedavileri sürüyor. Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın 2 zanlısını arama çalışmalarını sürdürüyor.