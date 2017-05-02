Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Akçakale ilçesine bağlı Ekinyazı kırsal Mahallesi’ndeki bir pamuk tarlasının ortasında dev bir obruk oluştu. Yaklaşık 4 yıl önce de aynı yerde bir obruk oluştuğunu söyleyen Mahalle Muhtarı İsmail Dağ, obruğun, kapatmak için kullanılan taşları yuttuğunu iddia etti. Obruğun 13 kamyon taşla kapatılmasına rağmen 4 yıl sonra yeniden çökme meydana geldiğini söyleyen Ekinyazı Muhtarı İsmail Dağ, "Bundan 4 yıl önce yine aynı yerde oldu. 13 kamyon taş getirip kapattılar ama o taşların hepsini yeniden yuttu. Her bir taş iki ya da üç ton vardı. Yine eski yerde çukur oluştu. Şimdi bu bir sıkıntı. Çocuklar sürekli burada oynuyor. Devletimizden buranın kapatılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.Mahalleye giden yetkililerin etrafına güvenlik şeridi çektiği obruğun yaklaşık 10 metre genişliğinde olduğu, derinliğinin ise belirlenemediği öğrenildi.