Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatsa Demas sahilinde ölü yunus kıyıya vurdu. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda, 150 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen yunusta yara ve darbe izleri olduğu gözlendi. Vücudundaki kesiklerin takıldığı ağlardan balıkçılar tarafından kurtarılmak istenirken oluştuğu tahmin edilirken, gezmek için Fatsa Demas sahiline gelen vatandaşlar kıyıya vuran ölü yunusu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Erkan Gün adlı vatandaş, “Sahilde spor yaparken bir cisim gördüm yanına yaklaştığımda yunus olduğunu fark ettim. Vücudunun belli kısımlarında yunus balığının yaralar var. Sanırım vatandaşlarda deniz kıyısından balığı karaya çıkarmışlar” dedi.